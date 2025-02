Symrise Aktie News: Symrise am Freitagvormittag behauptet

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 97,56 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Symrise-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 97,56 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 97,90 EUR zu. Die Symrise-Aktie sank bis auf 97,54 EUR. Bei 97,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.386 Symrise-Aktien.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Bei 91,84 EUR fiel das Papier am 29.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 6,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 118,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

