Symrise Aktie News: Symrise am Mittag in Grün

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 105,00 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 105,00 EUR zu. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 105,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 103,70 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 196.451 Aktien.

Am 06.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 110,35 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,10 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 108,08 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 26.04.2023. Mit einem Umsatz von 1.090,60 EUR, gegenüber 1.090,60 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,24 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Symrise-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im LUS-DAX

DAX-Handel aktuell: DAX beendet den Mittwochshandel im Plus