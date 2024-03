Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 105,45 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 105,45 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 105,75 EUR. Bei 103,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 377.419 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2023 bei 110,35 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,14 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,10 EUR, nach 1,05 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 108,08 EUR.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.090,60 EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Symrise am 01.08.2024 präsentieren. Symrise dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,24 EUR je Symrise-Aktie.

