Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 94,94 EUR.

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 94,94 EUR. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 94,42 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,00 EUR. Bisher wurden heute 145.175 Symrise-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 31,66 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 93,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 1,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,10 EUR aus. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 118,50 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen. Symrise dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,89 EUR je Symrise-Aktie.

