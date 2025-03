Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit Einbußen

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 95,30 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 95,30 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 95,28 EUR. Bei 96,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.098 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 125,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 31,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,42 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 1,97 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 118,50 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,89 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

