Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag fester

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 17:35 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 102,85 EUR. Bei 102,90 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 100,50 EUR. Bisher wurden heute 512.708 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 09.04.2022 markierte das Papier bei 115,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 11,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 91,52 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,38 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 112,45 EUR.

Am 27.04.2022 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 975,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 975,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Symrise wird am 02.08.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 31.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Symrise.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,19 EUR je Aktie aus.

