Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Mittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 92,32 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 92,32 EUR ab. Die Symrise-Aktie sank bis auf 90,28 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 92,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 209.088 Symrise-Aktien.

Bei 125,00 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,40 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 88,56 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Mit Abgaben von 4,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,36 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 116,13 EUR je Symrise-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Symrise wird am 30.07.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,94 EUR je Aktie.

