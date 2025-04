Symrise Aktie News: Symrise bricht am Vormittag ein

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 5,1 Prozent auf 90,50 EUR ab.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 5,1 Prozent bei 90,50 EUR. Die Symrise-Aktie sank bis auf 90,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.634 Symrise-Aktien.

Bei einem Wert von 125,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Mit einem Zuwachs von 38,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 88,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 2,14 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,36 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 116,13 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

