Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Dienstagvormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 102,10 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 102,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 102,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.042 Symrise-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.03.2024 auf bis zu 112,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 10,58 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.10.2023 (87,38 EUR). Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 14,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,24 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,10 EUR aus. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 114,27 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

