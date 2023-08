Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Montagvormittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 92,88 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 92,88 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 92,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,64 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.286 Stück gehandelt.

Bei 115,00 EUR markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 23,82 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.06.2023 bei 90,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 108,73 EUR.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 1.090,60 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 975,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,91 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Symrise-Investment eingefahren

Symrise-Aktie verliert: Symrise hat im ersten Halbjahr weniger verdient - Prognose für 2023 bekräftigt

Symrise-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats