Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 93,26 EUR.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 93,26 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 92,66 EUR. Bei 93,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 129.593 Symrise-Aktien.

Am 01.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 112,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 17,14 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.08.2023 bei 87,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 107,91 EUR an.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.090,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 975,00 EUR in den Büchern standen.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 2,85 EUR im Jahr 2023 aus.

