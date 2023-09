Symrise Aktie News: Symrise gibt am Vormittag ab

Notierung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 93,76 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 93,76 EUR ab. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 93,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 93,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.237 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 112,55 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 6,19 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 107,91 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.090,60 EUR umgesetzt, gegenüber 975,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 12.03.2025.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Symrise-Investition eingebracht

Symrise-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Symrise-Investition eingebracht