Symrise Aktie News: Symrise zieht am Dienstagnachmittag an

So bewegt sich Symrise

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 94,96 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 94,96 EUR nach oben. Bei 95,48 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 93,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 262.594 Symrise-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 112,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.12.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 15,63 Prozent niedriger. Am 09.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 7,98 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 105,36 EUR für die Symrise-Aktie.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.090,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

