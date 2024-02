Symrise Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Symrise

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 97,10 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 97,10 EUR. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 96,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 97,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.646 Symrise-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2023 auf bis zu 110,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 13,65 Prozent wieder erreichen. Am 10.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 87,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 11,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 106,91 EUR.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 1.090,60 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.090,60 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 06.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Symrise.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,60 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

