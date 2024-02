Symrise Aktie News: Symrise reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 98,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 98,10 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 98,40 EUR an. Bei 97,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 6.388 Stück.

Am 06.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 110,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 11,10 Prozent niedriger. Am 10.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,93 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 106,91 EUR je Symrise-Aktie aus.

Am 26.04.2023 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.090,60 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.090,60 EUR.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 2,60 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX sackt schlussendlich ab

DAX-Handel aktuell: DAX schließt im Minus

Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im LUS-DAX