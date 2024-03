Symrise Aktie News: Symrise am Mittag gefragt

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 107,15 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 11:47 Uhr 1,6 Prozent. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 107,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 105,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 129.927 Symrise-Aktien.

Am 06.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 2,99 Prozent Luft nach oben. Am 10.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 22,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,05 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 108,09 EUR je Symrise-Aktie an.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 1.090,60 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 1.090,60 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 31.07.2025 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,22 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Plus

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Nachmittag