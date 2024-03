Symrise Aktie News: Symrise am Freitagnachmittag in Grün

So entwickelt sich Symrise

Die Aktie von Symrise zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Das Papier von Symrise legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 106,35 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 107,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 105,90 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 230.176 Aktien.

Am 06.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 110,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 3,76 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 17,84 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,05 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 108,91 EUR.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Symrise.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2024 3,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

