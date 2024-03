Symrise Aktie News: Symrise zieht am Freitagvormittag an

Kurs der Symrise

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 106,70 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 106,70 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 106,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,90 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.191 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 110,35 EUR erreichte der Titel am 06.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2023 auf bis zu 87,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 22,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 1,05 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,10 EUR aus. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 107,45 EUR.

Symrise veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR im Vergleich zu 1.090,60 EUR im Vorjahresquartal.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Symrise die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,22 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

