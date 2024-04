Symrise Aktie News: Symrise am Montagvormittag auf grünem Terrain

Investment-Tipp Symrise-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Handel in Zürich: SMI letztendlich in Grün

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Givaudan von vor einem Jahr eingefahren

SAP will in Deutschland wohl 2.600 Stellen streichen. Musk kündigt Vorstellung von Tesla-Robotaxi an. Musik-Abos in Europa bald außerhalb Apples App Stores erhältlich. Nach Sieg beim FC Bayern: BVB verliert zuhause gegen Stuttgart. Mit Warnhinweisen: Meta lässt mehr KI-Inhalte zu. Bilfinger plant weitere Übernahmen. Wettkampf der Tech-Milliardäre: Zuckerberg jetzt reicher als Elon Musk.