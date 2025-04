Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagnachmittag im Plus

So entwickelt sich Symrise

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 90,94 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 90,94 EUR. Bei 91,74 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 90,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 242.260 Symrise-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 125,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 88,56 EUR. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 2,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,36 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,20 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 116,13 EUR.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,94 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

