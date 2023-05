Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag stabil

Aktien in diesem Artikel Symrise 109,80 EUR

Die Symrise-Aktie wies um 15:51 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 109,90 EUR. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 110,20 EUR zu. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 109,60 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 109,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 103.477 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,05 EUR erreichte der Titel am 04.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,48 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 91,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2023). Mit Abgaben von 20,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 114,91 EUR aus.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 1.090,60 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 975,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,17 EUR je Symrise-Aktie.

