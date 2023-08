Symrise Aktie News: Symrise am Mittag behauptet

So entwickelt sich Symrise

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 92,68 EUR.

Die Symrise-Aktie wies um 11:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 92,68 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 93,48 EUR. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 91,78 EUR nach. Bei 91,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 81.896 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,08 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 90,08 EUR fiel das Papier am 13.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 107,82 EUR.

Am 26.04.2023 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.090,60 EUR im Vergleich zu 975,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 12.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2023 2,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

