Symrise Aktie News: Symrise wird am Vormittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 92,04 EUR.

Das Papier von Symrise befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 92,04 EUR ab. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 91,78 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,90 EUR. Bisher wurden heute 18.414 Symrise-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,00 EUR) erklomm das Papier am 17.08.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.06.2023 Kursverluste bis auf 90,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 107,82 EUR angegeben.

Am 26.04.2023 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 1.090,60 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 975,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2023 2,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

