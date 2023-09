Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag auf rotem Terrain

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 92,12 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 92,12 EUR. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 91,16 EUR nach. Bei 92,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 165.853 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 112,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 22,18 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.08.2023 bei 87,96 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 4,52 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 107,91 EUR.

Am 26.04.2023 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.090,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 975,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte Symrise die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2023 2,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

