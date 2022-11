Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,6 Prozent auf 101,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 101,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,26 EUR. Zuletzt wechselten 114.158 Symrise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 132,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,22 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 91,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,78 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 118,63 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 950,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 975,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2023 erfolgen. Symrise dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2022 3,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie tiefer: Feuer an Symrise-Standort in den USA ausgebrochen

Symrise-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Symrise-Aktie in Grün: Symrise schraubt Wachstumsprognose erneut hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise