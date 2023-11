Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Symrise. Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 93,82 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 93,82 EUR. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 93,08 EUR. Bei 93,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 36.127 Stück.

Am 01.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 112,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 16,64 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2023 (87,38 EUR). Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 6,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,36 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.090,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 12.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 2,81 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags

Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich nachmittags schwächer

XETRA-Handel LUS-DAX schwächelt am Dienstagmittag