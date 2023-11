Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Mittwochnachmittag

Kurs der Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Symrise-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 96,10 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 96,10 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 96,22 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 109.278 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 112,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 17,12 Prozent wieder erreichen. Am 09.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 87,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 9,07 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 105,36 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 26.04.2023. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.090,60 EUR gegenüber 1.090,60 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

