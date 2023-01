Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Montagnachmittag ins Plus

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 106,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 106,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 105,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 75.920 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 07.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,75 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,55 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 91,94 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 117,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 27.04.2022 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 975,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 950,00 EUR in den Büchern gestanden.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 08.03.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 13.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

