Symrise Aktie News: Symrise legt am Dienstagmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 98,44 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 98,44 EUR nach oben. Bei 98,68 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 97,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 37.260 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 05.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 110,35 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 12,10 Prozent Luft nach oben. Am 09.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 11,24 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 107,17 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Symrise am 06.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,64 EUR je Symrise-Aktie.

