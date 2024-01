So bewegt sich Symrise

Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag gesucht

09.01.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 98,94 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 98,94 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Symrise-Aktie bisher bei 99,02 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 97,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 78.809 Symrise-Aktien umgesetzt. Bei 110,35 EUR markierte der Titel am 05.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 87,38 EUR fiel das Papier am 09.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,68 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 107,17 EUR je Symrise-Aktie aus. Am 26.04.2023 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 1.090,60 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.090,60 EUR umgesetzt worden. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 05.03.2025. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 2,64 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 10 Jahren verdient Aufwärtsbewertung: UBS AG setzt Symrise-Aktie auf Buy Pluszeichen in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX

