Symrise Aktie News: Symrise behauptet sich am Freitagvormittag

Blick auf Symrise-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Zum Vortag unverändert notierte die Symrise-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 96,70 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der Symrise-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 96,70 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 96,76 EUR aus. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 96,32 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 2.304 Stück.

Am 06.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 14,12 Prozent wieder erreichen. Am 10.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 87,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 10,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,05 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 106,91 EUR.

Am 26.04.2023 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.090,60 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 06.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte Symrise die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX sackt schlussendlich ab

DAX-Handel aktuell: DAX schließt im Minus

Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im LUS-DAX