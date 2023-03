Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,6 Prozent auf 94,62 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 94,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,84 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 126.289 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.04.2022 auf bis zu 115,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 91,52 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 3,39 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 114,45 EUR an.

Symrise gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 975,00 EUR im Vergleich zu 950,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 13.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2023 3,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Bildquellen: Symrise