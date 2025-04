Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag in Grün

Aktie im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 92,48 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Symrise legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 92,48 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 93,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 244.406 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 35,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,56 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 4,24 Prozent sinken.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,36 EUR je Symrise-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 116,13 EUR.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,94 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Baader Bank veröffentlicht Investment-Empfehlung: Symrise-Aktie mit Add

Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer bekommen am Freitagnachmittag kalte Füße

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX tief in der Verlustzone