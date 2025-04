Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag im Minusbereich

Blick auf Symrise-Kurs

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 90,70 EUR.

Die Symrise-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 90,70 EUR. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 90,24 EUR. Bei 90,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 13.514 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 125,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2025 Kursverluste bis auf 88,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,36 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 116,13 EUR je Symrise-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

