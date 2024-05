Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Donnerstagnachmittag seitwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Symrise zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Symrise-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 104,10 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Symrise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 104,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 104,35 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 103,20 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 103,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.539 Symrise-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 112,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,45 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 10.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 16,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,24 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 114,27 EUR.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,24 EUR je Aktie.

