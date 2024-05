Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Symrise im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 103,85 EUR abwärts.

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 103,85 EUR. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 103,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 103,50 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.480 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (112,90 EUR) erklomm das Papier am 25.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 8,71 Prozent wieder erreichen. Am 10.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 15,86 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,24 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 114,27 EUR je Symrise-Aktie an.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,24 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

