Kursverlauf

Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Mittwochmittag nordwärts

09.08.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 92,68 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 92,68 EUR. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 92,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.987 Symrise-Aktien den Besitzer. Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Bei 90,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,81 Prozent. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 107,30 EUR. Am 26.04.2023 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Beim Umsatz wurden 1.090,60 EUR gegenüber 975,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte Symrise die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Symrise-Investment eingefahren Symrise-Aktie verliert: Symrise hat im ersten Halbjahr weniger verdient - Prognose für 2023 bekräftigt Symrise-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Bildquellen: Symrise