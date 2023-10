Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 89,90 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 89,90 EUR zu. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 90,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 88,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 152.983 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 112,55 EUR markierte der Titel am 01.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2023 (87,38 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 2,80 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 107,36 EUR aus.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.090,60 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,84 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

