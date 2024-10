Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Symrise. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Symrise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 120,20 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Symrise-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 120,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 121,15 EUR. Bei 120,00 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 120,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28.285 Symrise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 125,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 3,84 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 88,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 26,01 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,22 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 121,56 EUR an.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Symrise am 05.03.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 11.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,31 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

