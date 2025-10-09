Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag mit Kursplus

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 77,20 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 77,20 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 77,52 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 77,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 44.072 Stück.

Bei einem Wert von 122,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2024). Mit einem Zuwachs von 58,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,40 EUR ab. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 6,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,28 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 95,44 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 710,91 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Symrise dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,65 EUR je Symrise-Aktie.

