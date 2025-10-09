Symrise Aktie News: Symrise steigt am Nachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Symrise. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 77,20 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 77,52 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 77,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 96.124 Stück.
Am 16.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,68 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,40 EUR am 30.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,22 Prozent.
Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,44 EUR aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 710,91 Mio. EUR, gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu Symrise AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:36
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|30.09.2025
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.2025
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.2025
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
