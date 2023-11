Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Symrise. Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Das Papier von Symrise konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 97,22 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 97,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54.891 Symrise-Aktien.

Am 01.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 10,12 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 105,36 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 26.04.2023. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 1.090,60 EUR umgesetzt.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,81 EUR je Aktie.

