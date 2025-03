Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Die Aktie von Symrise zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 97,10 EUR.

Das Papier von Symrise konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 97,10 EUR. Bei 97,94 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 96,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 57.018 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 125,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.03.2025 auf bis zu 93,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,79 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,23 EUR je Symrise-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 118,50 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 710,91 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,89 EUR je Aktie belaufen.

