Symrise Aktie News: Anleger greifen bei Symrise am Montagvormittag zu

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 97,20 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 97,20 EUR. Bei 97,38 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.291 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 28,60 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 93,42 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 3,89 Prozent wieder erreichen.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,23 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 118,50 EUR.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

