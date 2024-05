Symrise Aktie News: Symrise verliert am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 101,90 EUR.

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,5 Prozent auf 101,90 EUR ab. Die Symrise-Aktie sank bis auf 101,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 268.450 Symrise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.03.2024 bei 112,90 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 9,74 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,24 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 112,45 EUR.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 710,91 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Symrise-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Symrise.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,24 EUR je Aktie aus.

