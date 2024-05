Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag südwärts

Symrise im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 102,05 EUR.

Das Papier von Symrise befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 102,05 EUR ab. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 102,05 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 102,30 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 11.455 Aktien.

Am 25.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 112,90 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,38 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,24 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 112,45 EUR aus.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,24 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

