Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag ohne große Veränderung

Aktienentwicklung

Die Aktie von Symrise hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Symrise-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 93,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 93,56 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 93,94 EUR an. Bei 93,56 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 93,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 4.384 Symrise-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,05 EUR erreichte der Titel am 04.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 18,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.06.2023 bei 90,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 111,09 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 26.04.2023 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite standen 1.090,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 975,00 EUR umgesetzt.

Am 02.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 31.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,09 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

Symrise-Aktie tiefer: Symrise wehrt sich vor EU-Gericht gegen Razzien

Symrise-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten