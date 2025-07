Symrise Aktie News: Symrise reagiert am Vormittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 91,12 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 91,12 EUR. Bei 91,32 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 90,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 3.004 Symrise-Aktien gehandelt.

Bei 125,00 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 27,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,56 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 2,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,29 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 111,90 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,81 EUR je Symrise-Aktie.

