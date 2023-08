Kursentwicklung

Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

10.08.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 93,10 EUR.

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 93,10 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,16 EUR aus. Bei 92,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 7.378 Symrise-Aktien den Besitzer. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 23,52 Prozent wieder erreichen. Bei 90,08 EUR fiel das Papier am 13.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 3,24 Prozent Luft nach unten. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 107,30 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 26.04.2023 vor. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 975,00 EUR erwirtschaftet worden waren. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.03.2025. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,88 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Symrise-Investment eingefahren Symrise-Aktie verliert: Symrise hat im ersten Halbjahr weniger verdient - Prognose für 2023 bekräftigt Symrise-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

