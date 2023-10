Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Mittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 91,38 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,9 Prozent auf 91,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 91,54 EUR. Mit einem Wert von 90,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36.596 Symrise-Aktien.

Am 01.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 112,55 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 23,17 Prozent wieder erreichen. Am 09.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 4,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 107,36 EUR je Symrise-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.090,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 2,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

